Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
ЦИК предложил упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
В процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести изменения, пишет РБК со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.
ИжевскИнфо.РУ 30 мая в 13:08
Политика
Польша «идет на грабли» при создании маршрута в обход России
Поляки стремятся ликвидировать «зависимость» от РФ, и поэтому хотят проложить свой собственный выход в Балтику.
ФАН 06:23
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Общество
В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус
С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90. Об этом рассказали журналисты в публикации для местного издания Sohu.
Piter.tv 05:07
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Российская газета 03:36
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Здоровье
727 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО 06:07
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Политика
В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Футбол
Семак рассказал о продлении контракта с «Зенитом»
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 13:11 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что при заключении нового контракта с клубом не было никаких спорных вопросов.
REGNUM 06:11
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Политика
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Украинский журналист Остап Дроздов записал видео для своего YouTube канала, на котором пожелал смерти всем жителям Донбасса и Крыма.
Pravda.Ru вчера в 09:51
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Экономика
ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России принял решение перенести продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021–2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
РБК 04:47
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Футбол
Хосонов и Кардозу покинули «Тамбов»
"Тамбов" сообщил, что полузащитники Хетаг Хосонов и Мигел Кардозу покидают клуб:«Тамбов» покидают два игрока.
Soccer.ru 06:43
Армия и оружие
Главнокомандующий ВМФ утвердил акт приемки АПЛ «Князь Владимир»
В день Северного флота утвержден акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Би-порт 06:29