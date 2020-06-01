с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Политика Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Фигурное катание Тутберидзе вернулась из США в Россию и находится на карантине Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что тренер Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и проходит обязательный двухнедельный карантин.

Общество Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. 24

Кино Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.

Общество Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство. 40

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 148

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 258

Политика Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерный срок, когда в Москве могут отменить карантинные меры, введенные в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 2,4K

Космос Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon 30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал. 2K

Общество Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". 99

Здоровье В больнице под Воронежем произошла вспышка коронавируса Сегодня, 1 июня, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделал заявление по происшествию в Новоусманской районной больнице – здесь произошла вспышка инфекции. 28

Наука Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества. 62

Политика Миронов предложил реформу системы здравоохранения Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о реформе системы здравоохранения. 2

Гаджеты Производство iPhone 12 может стартовать в июле По информации портала DigiTimes, компания Apple займется производством iPhone 12 в июле 2020 года.

Политика Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. 368

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 406