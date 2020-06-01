Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмы10:23
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Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Калининград.Ru 10:03
Фигурное катание
Тутберидзе вернулась из США в Россию и находится на карантине
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что тренер Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и проходит обязательный двухнедельный карантин.
Metaratings 07:13
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
Общество
Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился
После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
Экономика сегодня 02:24
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Политика
Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерный срок, когда в Москве могут отменить карантинные меры, введенные в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:55
Космос
Астронавты NASA показали Землю с борта Crew Dragon
30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
News.ru вчера в 07:47
Политика
Трамп назвал саммит G7 устаревшим
Американский президент Дональд Трамп хочет перенести саммит G7 на сентябрь.
News.ru вчера в 05:38
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
РИА Новости 08:11
Армия и оружие
В армию США начали поступать модернизированные танки Abrams
В подразделения армии США начали поступать модернезированные танки Abrams.
Актуальные Новости 09:01
Здоровье
В больнице под Воронежем произошла вспышка коронавируса
Сегодня, 1 июня, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделал заявление по происшествию в Новоусманской районной больнице – здесь произошла вспышка инфекции.
Воронежский городской портал 08:06
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Замана вчера в 18:30
Наука
Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный
Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества.
Live24 вчера в 02:33
Политика
Миронов предложил реформу системы здравоохранения
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о реформе системы здравоохранения.
Российская газета 09:04
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Гаджеты
Производство iPhone 12 может стартовать в июле
По информации портала DigiTimes, компания Apple займется производством iPhone 12 в июле 2020 года.
Деловое.ТВ 09:50
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12