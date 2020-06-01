Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru 30 мая в 14:28
Политика
Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-сервисов «Сбербанка»
Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в понедельник, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 04:22
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Политика
Президент объявил 24 июня нерабочим днём
24 июня на Красной площади в Москве и в других городах России военные парады начнутся в 10:00 по местному времени.
Вести.Севастополь вчера в 04:36
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет, — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 1 июня
В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 36 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 05:02
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Культуромания 30 мая в 09:46
Футбол
Санчо получил жёлтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
Чемпионат вчера в 13:39
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
ВМФ России до конца года получит 35 кораблей и судов
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 35 кораблей и судов до конца 2020 года.
ТАСС вчера в 17:04
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета 30 мая в 21:22
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58