Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:35
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Ожидается, что по 10 тысяч получат родители не менее 15 млн детей. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране.
BFM.ru 03:48
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
RT на русском 03:38
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик
Грузовик проехал через толку протестующих американцев в Миннеаполисе, на появившейся в сети видеозаписи видно, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под его колеса.
Комсомольская правда вчера в 19:24
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о разводе с Петросяном
Артистка Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа Евгения Петросяна после развода.
Газета.Ru 30 мая в 16:18
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости вчера в 11:29
Происшествия
В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев
Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 01:17
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
РИА Новости 03:50
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие в Вашингтоне начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны после того, как полиция оттеснила их от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:15
Происшествия
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками в СИЗО
В московском СИЗО №3 пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у арестантов.
Lenta.ru 03:40
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Армия и оружие
Американцы сбросили крылатые ракеты с транспортника
Макеты ракет были сброшены с транспортника специального назначения MC-130J Commando II.
N+1 02:59
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Авто
Jeep стал продавать автомобили с доставкой на дом
Новая схема реализации машин позволит производить доставку новых автомобилей до двери дома клиента даже в тех крупных городах России, где отсутствуют официальные дилеры компании.
Тарантас Ньюс 02:54
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Здоровье
136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:36