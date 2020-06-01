Экономика

ИзвестияИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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Власти России хотят закрыть дыры в бюджете за счет займов у граждан

Вечерняя Казань02:54

Правительство РФ планирует залатать бреши в бюджете займами у народа

ИА Красная Весна02:17

Залатать бюджетные дыры из кармана граждан? Кабмин обсуждает антикризисную инициативу

Царьград01:34

С помощью «народных» облигаций могут профинансировать бюджет России

Русская Планетавчера в 23:55

Власти РФ хотят закрыть «дыры» в бюджете за счет займов у россиян

URA.Ruвчера в 21:45

Госбюджет могут профинансировать с помощью «народных» облигаций

РЕН ТВвчера в 19:31

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

Известиявчера в 19:07
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

РИА Новости вчера в 20:08
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
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Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:35
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Ожидается, что по 10 тысяч получат родители не менее 15 млн детей. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране.
BFM.ru 03:48
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Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Общество

В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса

В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
RT на русском 03:38
Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
Происшествия

Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик

Грузовик проехал через толку протестующих американцев в Миннеаполисе, на появившейся в сети видеозаписи видно, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под его колеса.
Комсомольская правда вчера в 19:24
9
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о разводе с Петросяном

Артистка Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа Евгения Петросяна после развода.
Газета.Ru 30 мая в 16:18
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Общество

Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
978
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Актуальные Новости вчера в 11:29
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Происшествия

В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев

Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 01:17
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Общество

В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
РИА Новости 03:50
Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,2K
Происшествия

В Вашингтоне протестующие громят магазины

Протестующие в Вашингтоне начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны после того, как полиция оттеснила их от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:15
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Происшествия

Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками в СИЗО

В московском СИЗО №3 пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у арестантов.
Lenta.ru 03:40
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
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Общество

Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
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Армия и оружие

Американцы сбросили крылатые ракеты с транспортника

Макеты ракет были сброшены с транспортника специального назначения MC-130J Commando II.
N+1 02:59
Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
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Авто

Jeep стал продавать автомобили с доставкой на дом

Новая схема реализации машин позволит производить доставку новых автомобилей до двери дома клиента даже в тех крупных городах России, где отсутствуют официальные дилеры компании.
Тарантас Ньюс 02:54
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
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Здоровье

136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:36
2
Как работают Яндекс.Новости?
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