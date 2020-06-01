с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Происшествия В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. 1,3K

Авто Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки. 4

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2,3K

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск». 588

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Авто Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision Внешний вид Lexus NX 200 AWD в новой специальной серии Black Vision отличается затемненной фирменной веретенообразной решеткой радиатора и оригинальной накладкой F-Sport на бампере.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 242

Гаджеты Смартфон Honor Play 4 Pro будет иметь датчик температуры тела Honor Play4 Pro носит кодовое название OXP-AN00. Он будет оснащен чипсетом Kirin (пока неизвестно, какой именно) и 8 ГБ оперативной памяти.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 390

Авто Программа льготного автокредитования получила расширение в России Финансирование программ льготного автокредитования, включая уже существующие "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году составит 17 млрд рублей, добавили в Минпромторге. 5

Экономика ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. 34

Общество В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции. 156

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. 355