Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмы10:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Пятидесятилетние циклы: эксперт озвучил конспирологическую причину массовых протестов в США
Соединенные Штаты Америки охвачены массовыми беспорядками из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией.
Московский Комсомолец 10:43
Происшествия
В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи
Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
РИА Новости 09:05
Авто
Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры
До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки.
Picsnews.net 02:36
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Авто
Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Внешний вид Lexus NX 200 AWD в новой специальной серии Black Vision отличается затемненной фирменной веретенообразной решеткой радиатора и оригинальной накладкой F-Sport на бампере.
Автостат 08:42
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 Pro будет иметь датчик температуры тела
Honor Play4 Pro носит кодовое название OXP-AN00. Он будет оснащен чипсетом Kirin (пока неизвестно, какой именно) и 8 ГБ оперативной памяти.
NewInform 06:00
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Авто
Программа льготного автокредитования получила расширение в России
Финансирование программ льготного автокредитования, включая уже существующие "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в 2020 году составит 17 млрд рублей, добавили в Минпромторге.
NewInform 10:39
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 13:08
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики.
RT на русском 03:56
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Общество
В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
РБК вчера в 21:32
Общество
Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна [Кузнецова], с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына.
Daily Storm 08:51
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:10
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 08:46
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек
Екатеринбург, 1 июня 2020, 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области.
REGNUM 03:45
Гаджеты
В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows
Американская корпорация Microsoft признала проблемы с обновлениями актуальной версии Windows 10 и рассказала, к каким последствиям может привести апдейт.
Вечерний курьер 03:21
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32