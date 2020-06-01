с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Экономика Инвесторов ждет крайне насыщенная на события неделя На минувшей неделе на мировые рынки поступило сразу несколько негативных новостей, но они не смогли сломать оптимизм инвесторов.

Общество Совфед предложил страховать работников от безработицы Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 25

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 3,1K

Общество Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов «Родительская слава» Церемония награждения орденом "Родительская слава" обязательно состоится после снятия всех ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 83

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.

Общество Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.

Здоровье В России создали нетоксичный препарат от герпеса Основным действующим компонентом нового препарата является уникальная форма углерода фуллерен С60, который еще не знаком вирусу. 4

Общество Ракова призвала москвичей отказаться от объятий Жителям Москвы следует отказаться от объятий и рукопожатий до изобретения вакцины или эффективного лекарства от коронавируса нового типа, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 1

Футбол Денис Маслов назначен на пост президента «Торпедо» О назначении Маслова объявила пресс-служба московского "Торпедо". Денис Маслов назначен на пост президента "Торпедо".

Хоккей СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо» Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Общество В Вашингтоне ввели комендантский час на двое суток Власти Вашингтона вводят комендантский час на двое суток в понедельник с 19.00 по местному времени (02.00 мск вторника), заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. 182

Общество Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» подтвердила факт хищений В понедельник, 1 июня, суд огласил результаты новой экспертизы по делу, которая показала, что на реализацию проекта "Платформа" требовалось много меньше денег, чем было выделено Министерством культуры Согласно выводам экпертов, для реализации мероприятий "Платформы" по нормативам затрат было достаточно 87525310 рублей. 45

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 691

Происшествия На территории больницы в Петербурге горел рефрижератор с трупами Горел рефрижератор с телами в морге на территории второй больницы по адресу: улица Есенина, 5. «В рефрижераторе размером 2х6 метров, высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 квадратных метра» - сказано в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 92