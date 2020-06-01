с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Политика Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 13

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 2

Единоборства Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.

Авто Немцев хотят «премировать» новыми автомобилями Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей.

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 75

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 68

Энергетика В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний. 16

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 11

Здоровье В России создали нетоксичный препарат от герпеса Основным действующим компонентом нового препарата является уникальная форма углерода фуллерен С60, который еще не знаком вирусу. 6

Армия и оружие Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране.

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 661

Шоу-бизнес Алсу перестала скрывать сына Рафаэля Случилось то, чего так долго ждали все поклонники певицы Алсу. Многодетная мама впервые показала своего сына Рафаэля.

Общество Назван новый способ остановить распространение коронавируса Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса. 5

Политика Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома. 6

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 514

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

Политика «Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. 227

Происшествия СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube. 77