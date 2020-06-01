Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмы10:23
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Общество
Способное достроить «Северный поток —2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
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Политика
Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Газета.Ru 16:51
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Авто
Немцев хотят «премировать» новыми автомобилями
Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей.
Car.ru 14:11
Общество
Кузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки
Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%.
БИЗНЕС Online 09:00
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Энергетика
В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
Здоровье
В России создали нетоксичный препарат от герпеса
Основным действующим компонентом нового препарата является уникальная форма углерода фуллерен С60, который еще не знаком вирусу.
Кубанские новости 01:58
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Ведомости вчера в 20:53
Армия и оружие
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране.
РИА Новости 19:05
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Шоу-бизнес
Алсу перестала скрывать сына Рафаэля
Случилось то, чего так долго ждали все поклонники певицы Алсу. Многодетная мама впервые показала своего сына Рафаэля.
Комсомольская правда 15:35
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Общество
В Вашингтоне из-за беспорядков ввели комендантский час
В столице США Вашингтоне из-за беспорядков власти ввели комендантский час.
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Общество
Google и Sony из-за трагедии в Миннеаполисе отложили презентацию новинок
Миннеаполис, США, 2 июня 2020, 01:35 — REGNUM Компании Airbnb, Google и Sony перенесли на более поздний срок ряд своих мероприятий из-за трагедии в Миннеаполисе.
REGNUM 18:35
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
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