Экономика

ИзвестияИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал
 «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».
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