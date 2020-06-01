с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Происшествия В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры. 61

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 441

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 3

Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 65

Политика Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад. 470

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 5

Авто Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети На торговой платформе JamesEdition был замечен уникальный грузовик Innotruck, который выставила на продажу известная немецкая компания.

Футбол Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».

Происшествия Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38 Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.

Экономика Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Общество Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России. 1

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K