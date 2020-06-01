Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмывчера в 10:23
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В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
РИА Новости 04:08
Политика
Мишустин представил Путину план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
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Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
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В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Политика
Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
На торговой платформе JamesEdition был замечен уникальный грузовик Innotruck, который выставила на продажу известная немецкая компания.
Car.ru 03:25
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Футбол
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
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Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
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Газета.Ru 07:54
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
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Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Армия и оружие
Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России
Вечерний курьер 04:18
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На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
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МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Космос
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
Новый День вчера в 18:24
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35