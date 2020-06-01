с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Здоровье Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры Прокуратурой Белгородской области внесено представление заместителю губернатора области за выплаты по коронавирусу медицинским работникам, сообщает ведомство в понедельник, 1 июня. 27

Общество Южноуральцы начали получать путинские пособия на детей Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. 5

Общество В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками Вашингтон, 1 июня 2020, 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 174

Футбол «Торпедо» объявило о назначении Маслова президентом клуба Новым президентом «Торпедо» назначен Денис Маслов, сообщается на официальном сайте московского клуба ФНЛ.

Политика Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции С сентября 1990 года прошел путь от следователя следственной группы линейного отдела полиции на станции Александров до начальника линейного отдела полиции на станции Александров Северного линейного управления МВД России на транспорте.

Политика В Польше признали невиновность российского чиновника Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 220

Общество В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев. 170

Космос Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС). 4,7K

Происшествия Вернувшийся в Сургут из-за проблем с шасси самолет вылетел в Тюмень Вернувшийся в аэропорт вылета самолет рейса Сургут - Тюмень вылетел в пункт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Авто Средневзвешенная цена автомобиля в России выросла на 10% Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей. 10

Политика МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 1