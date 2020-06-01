Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмы10:23
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Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru 03:46
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Daily Storm 07:25
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Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры
Прокуратурой Белгородской области внесено представление заместителю губернатора области за выплаты по коронавирусу медицинским работникам, сообщает ведомство в понедельник, 1 июня.
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Газета.Ru вчера в 13:29
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Наука
Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом
Международная группа ученых заявила о свойствах тараканьего молока, которое может стать новым суперпродуктом.
Газета DAILY вчера в 12:21
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Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
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В Москве с 6 июня откроют православные храмы
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В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками
Вашингтон, 1 июня 2020, 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
REGNUM вчера в 19:56
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«Торпедо» объявило о назначении Маслова президентом клуба
Новым президентом «Торпедо» назначен Денис Маслов, сообщается на официальном сайте московского клуба ФНЛ.
Sport24.ru 12:57
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Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции
С сентября 1990 года прошел путь от следователя следственной группы линейного отдела полиции на станции Александров до начальника линейного отдела полиции на станции Александров Северного линейного управления МВД России на транспорте.
Рабочий путь (г. Смоленск) 10:47
Политика
В Польше признали невиновность российского чиновника
Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:01
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В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
В Петербурге около больницы сгорел рефрижератор с трупами
Общественная служба новостей 10:00
Космос
Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС
Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН 30 мая в 15:48
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Вернувшийся в Сургут из-за проблем с шасси самолет вылетел в Тюмень
Вернувшийся в аэропорт вылета самолет рейса Сургут - Тюмень вылетел в пункт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей.
Автоновости дня 03:59
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МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека
США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Газета.Ru 11:36
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир».
Известия 30 мая в 17:58