Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмы10:23
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Армия и оружие
В НАТО рассказали об отмене ряда военных учений из-за коронавируса
НАТО изменила или отложила ряд военных учений из-за коронавируса.
Известия 15:07
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:17
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.
РБК 15:39
Общество
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
Предлагается выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателя в список участников голосования, участнику будет достаточно расписаться.
RuNews24.ru 08:51
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Футбол
Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.
RT на русском 14:21
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Футбол
Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов
По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.
Vprognoze.ru 13:57
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Общество
Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
РБК 08:14
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
Происшествия
В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.
Lenta.ru 14:41
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Авто
Программа льготного автокредитования получила расширение в России
Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 04:48
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
РИА Новости 14:07
Экономика
Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня
Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55