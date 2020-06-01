с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Общество В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. 402

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.

Футбол Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 6,9K

Футбол Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов По данным источника, Смолов попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов турецкого первенства.

Политика Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома. 4

Общество Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 16

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 1

Общество Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 2

Политика Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией. 92

Происшествия В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе. 1

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 898

Экономика В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 85

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 17

Происшествия На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.