Экономика

ИзвестияИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал
 «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».
Секрет фирмы10:23

Подробнее о событии

Минфин РФ решил сберечь ФНБ при помощи «народных» облигаций

REGNUM11:46

Минфин России решил занять денег у народа

Московский Комсомолец10:16

Госбюджет могут профинансировать с помощью «народных» облигаций

РЕН ТВвчера в 19:31

Бюджет России профинансируют за счет займов у граждан

Рамблер04:00

Власти РФ хотят закрыть «дыры» в бюджете за счет займов у россиян

URA.Ruвчера в 21:45

«Неплохая суммочка»: Эксперт оценил, смогут ли люди заработать на народных облигациях Минфина

Царьград08:03

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

Известиявчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

РИА Новости 08:27
704
Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
14
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
21
Общество

В Вашингтоне вводится комендантский час

Сам Дональд Трамп был вынужден ненадолго укрыться в подземном бункере Белого дома.
Эхо Москвы 11:31
435
Футбол

«Арсенал» предложил новый контракт Обамеянгу

Боссы английского клуба предлагают 30-летнему футболисту новый трудовой договор до лета 2023-го года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон, сообщил в «Твиттере» инсайдер Никола Скира.
Евро-футбол.ру 06:40
Политика

Сергей Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Вечерняя Москва 13:09
5
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
99
Космос

Curiosity нашел свидетельства существования древнего ледяного озера на Марсе

Последний анализ нашел свидетельства предыдущего покрытого льдом озера в кратере Гейл, и оно, как считается, существовало в более холодный период между двумя более теплыми отрезками времени в истории Марса.
Актуальные Новости 29 мая в 01:39
Политика

Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7

Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
Life.ru вчера в 03:32
165
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
640
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,3K
Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 03:02
40
Экономика

Минстрой хочет увеличить норматив стоимости жилья на 6%

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Министерства строительства РФ, которым предлагается увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра сильна на 6% во втором полугодии текущего года.
SM News 11:26
Космос

Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте.
Политика Сегодня 30 мая в 15:17
4,7K
Хоккей

«Торпедо» подписало бывшего защитника «Оттавы» Уайдмана

Защитник Крис Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо». О сроках соглашения с 30-летним хоккеистом пресс-служба клуба не сообщает.
Матч ТВ 13:31
Теннис

Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года

RT на русском 29 мая в 14:24
Армия и оружие

Сегодня в России отмечают День Северного флота

В России 1 июня отмечают День Северного флота.
Актуальные Новости 04:18
Политика

В Польше признали невиновность российского чиновника

Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:01
220
Политика

Правительство разработало план восстановления экономики

Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами.
Общественное телевидение России 06:25
493
Общество

В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.
RT на русском 13:09
Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
64
Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
75
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
277
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 13:03
258
Политика

Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции

«Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.
Рабочий путь (г. Смоленск) 10:47
Общество

Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

«Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», – говорится в сообщении.
МИР 24 08:18
1
Космос

Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных

ТАСС Наука 29 мая в 11:01
Игры

Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5

Президент компании добавил, что SIE видит огромнейший финансовый потенциал в геймерской базе, которые в ближайшие несколько лет будут оставаться приверженцами консолей предыдущего поколения.
Народные новости 10:53
83
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала, что заразилась коронавирусом

Известная российская актриса и юмористка Елена Воробей призналась, что заразилась коронавирусом.
АБН 00:12
78
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
196
Как работают Яндекс.Новости?
Главное