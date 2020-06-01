с чего всё началось

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Происшествия В Белгородской области ураган снес крыши домов В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. 21

Общество В Вашингтоне вводится комендантский час Сам Дональд Трамп был вынужден ненадолго укрыться в подземном бункере Белого дома. 435

Футбол «Арсенал» предложил новый контракт Обамеянгу Боссы английского клуба предлагают 30-летнему футболисту новый трудовой договор до лета 2023-го года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон, сообщил в «Твиттере» инсайдер Никола Скира.

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 99

Космос Curiosity нашел свидетельства существования древнего ледяного озера на Марсе Последний анализ нашел свидетельства предыдущего покрытого льдом озера в кратере Гейл, и оно, как считается, существовало в более холодный период между двумя более теплыми отрезками времени в истории Марса.

Кино Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст». 40

Экономика Минстрой хочет увеличить норматив стоимости жилья на 6% На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Министерства строительства РФ, которым предлагается увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра сильна на 6% во втором полугодии текущего года.

Хоккей «Торпедо» подписало бывшего защитника «Оттавы» Уайдмана Защитник Крис Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо». О сроках соглашения с 30-летним хоккеистом пресс-служба клуба не сообщает.

Политика В Польше признали невиновность российского чиновника Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 220

Политика Правительство разработало план восстановления экономики Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами. 493

Общество В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19 Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.

Общество McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник. 64

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 75

Политика Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции «Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.