Экономика
ИзвестияБюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.
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с чего всё началось
Знакомый с документом источник рассказал «Известиям», что авторы задумки рассчитывают таким образом увеличить долгосрочные сбережения у россиян и обеспечить экономику «длинными деньгами».Секрет фирмы10:23
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Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
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В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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В Вашингтоне вводится комендантский час
Сам Дональд Трамп был вынужден ненадолго укрыться в подземном бункере Белого дома.
Эхо Москвы 11:31
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Боссы английского клуба предлагают 30-летнему футболисту новый трудовой договор до лета 2023-го года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон, сообщил в «Твиттере» инсайдер Никола Скира.
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Сергей Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Вечерняя Москва 13:09
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
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РИА Новости 06:02
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Актуальные Новости 29 мая в 01:39
Политика
Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7
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Life.ru вчера в 03:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
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Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
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Экономика
Минстрой хочет увеличить норматив стоимости жилья на 6%
На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Министерства строительства РФ, которым предлагается увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра сильна на 6% во втором полугодии текущего года.
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Космос
Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами
Вторая попытка запуска пилотируемого корабля в США началась. Дональд Трамп следит за происходящим на месте.
Политика Сегодня 30 мая в 15:17
Хоккей
«Торпедо» подписало бывшего защитника «Оттавы» Уайдмана
Защитник Крис Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо». О сроках соглашения с 30-летним хоккеистом пресс-служба клуба не сообщает.
Матч ТВ 13:31
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском 29 мая в 14:24
Армия и оружие
Сегодня в России отмечают День Северного флота
В России 1 июня отмечают День Северного флота.
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Правительство разработало план восстановления экономики
Правительство разработало план восстановления экономики, передает ОТР заявление Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами.
Общественное телевидение России 06:25
Общество
В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.
RT на русском 13:09
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McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
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РИА Новости 09:46
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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Политика
Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции
«Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.
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«Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», – говорится в сообщении.
МИР 24 08:18
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Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных
ТАСС Наука 29 мая в 11:01
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Sony предупредила о дороговизне PlayStation 5
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Елена Воробей рассказала, что заразилась коронавирусом
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В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47