Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Политика В Кремле запланировали дату голосования по поправкам в Конституцию Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 12 апреля, в воскресенье, сообщает РБК со ссылкой на три источника в Кремле.

Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Экономика Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК» Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.

Здоровье ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Общество После пожаров и ливней на Австралию обрушился град Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.

Происшествия Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Общество Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.

Политика Стали известны детали президентских поправок в Конституцию Документ на рассмотрение депутатов глава государства внес ранее сегодня. Стали известны основные детали поправок в главный закон страны.

Шоу-бизнес 40-летняя Лена Ленина выходит замуж Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.