Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

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