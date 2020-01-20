Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.
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Профицит бюджета РФ в 2019 году составил почти два триллиона рублей
Национальная служба новостей05:09
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