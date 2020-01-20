Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года федеральный бюджет потратил 18,22 трлн руб. вместо планировавшихся 19,34 трлн — уровень неисполнения составил 5,8%, или более 1,1 трлн руб., сообщил
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