Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.
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По итогам 2019 года федеральный бюджет потратил 18,22 трлн руб. вместо планировавшихся 19,34 трлн — уровень неисполнения составил 5,8%, или более 1,1 трлн руб., сообщил Минфин России в отчете о предварительной оценке исполнения бюджета за прошлый год.РБКвчера в 09:02
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