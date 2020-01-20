с чего всё началось

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ. Отмечается, что размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.

Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Общество Станет ли Чайка первой ласточкой Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева.

Экономика Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Армия и оружие Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей "На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг", - сказали в Минобороны.

Общество Аэропорт Южно-Сахалинска получит 13 миллиардов рублей на новую ВПП Федеральный бюджет выделит 13 миллиардов рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник на пресс-конференции.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Политика Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.

Общество Принц Гарри улетел в Канаду к семье Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.

Общество Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".