Финансы
Финансовая газетаБюджет РФ в июле недополучит 47,8 млрд рублей нефтегазовых доходов
В результате превышения базовой цены нефти над фактической, федеральный бюджет в июле может лишиться 47,8 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Такое предположение было сделано экспертами Минфина России. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Наука
Раскрыта смертельная опасность заражения коронавирусом
Ученые из Британии обнаружили пять генетических мутаций, которые повышают риск летального исхода у больных COVID-19 до 13 раз.
ToDay News Ufa 10:01
Футбол
Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год
Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Общество
Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Ярославля 76.ru 02:42
Политика
Глава МИД Эстонии допустил возможность запрета семи российских каналов
Правительство Эстонии вслед за Латвией может запретить на территории республики трансляцию семи входящих в «семью» RT российских каналов, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Взгляд.ру 17:03
Политика
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
Здоровье
Более 4 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей
В Омской области к началу июля в медицинские учреждения обратились 4,35 тыс. человек с жалобами на укусы клещей.
Известия 00:08
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили 10:13
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Транспорт
На Кубани построят трассу Джубга-Сочи в обход населенных пунктов
В Краснодарском крае планируется строительство трассы Джубга-Сочи в обход населенных пунктов.
Южный автомобиль 13:43
Общество
В Оренбуржье более 7 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Оренбург, 6 июля 2020, 15:17 — REGNUM В Оренбургской области ЕГЭ по русскому языку, который проходит 6 и 7 июля, сдает 7 321 человек.
REGNUM 08:17
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Экономика
Счетная палата проверит эффективность поддержки граждан в период пандемии
Счетная палата РФ дополнила план проверок на 2020 год новыми контрольными мероприятиями для анализа эффективности работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса.
ТАСС 17:12
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19