Финансы

Финансовая газетаФинансовая газетаБюджет РФ в июле недополучит 47,8 млрд рублей нефтегазовых доходов

В результате превышения базовой цены нефти над фактической, федеральный бюджет в июле может лишиться 47,8 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Такое предположение было сделано экспертами Минфина России. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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