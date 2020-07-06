Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
По факту исчезновения 8-летней южносахалинки возбуждено уголовное дело
Сахалин.Инфо 03:54
Экономика
Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников
Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.
Регион 64 04:28
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
RT на русском вчера в 20:59
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
Политика
Патрушев назвал создателей движения «Талибан» в Афганистане
Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.
Pravda.Ru 03:40
Армия и оружие
Киев пригрозил ограничить свободу действий РФ в Азовском море за счет США
Киев, 7 июля 2020, 09:56 — REGNUM Украина благодаря поставке американских катеров Mark VI сможет ограничить свободу действий России в Азовском море, заявил командующий украинским Военно-морским флотом Алексей Неижпапа.
REGNUM 02:56
Финансы
Правительство отклонило увеличение вкладов для взимания НДФЛ
Сегодня, 7 июля 2020 года, стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила предложение Либерально-Демократической партии России (ЛДПР) повысить планку вкладов, с доходов которых с 2021 года будет взиматься НДФЛ, до 5 млн рублей.
Саминвестор 03:29
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Общество
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения
Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге субъектов РФ по материальному благополучию населения, подготовленном РИА «Новости».
Время Н вчера в 10:15
Технологии
Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию
Американская компания Microsoft хочет избавиться от популярной функции "система" в "панели управления".
ПРАЙМ 02:55
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 02:39
Здоровье
Прокуратура проверит ЦГБ Бердска после жалоб медиков на условия работы
Прокуратура проверит оснащение Бердской центральной горбольнице после жалоб ее сотрудников.
Atas.info 02:22
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Спорт
Крупнейший в истории спорта контракт подписал игрок «Канзас-Сити»
Патрик Махомус, играющий за «Канзас-Сити» с 2017 года, был признан самым ценным игроком финального матча.
Новые Известия 04:38