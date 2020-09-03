Реальное время 6

Минфин РФ опубликовал данные об ожидаемых выпадающих нефтегазовых доходах в сентябре, федеральный бюджет недополучит 75,5 млрд рублей. Отмечается, что убытки нефтегазовых доходов связаны с превышением базовой цены сырья над фактической.