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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Бюджет РФ в сентябре недополучит 75,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Минфин РФ опубликовал данные об ожидаемых выпадающих нефтегазовых доходах в сентябре, федеральный бюджет недополучит 75,5 млрд рублей. Отмечается, что убытки нефтегазовых доходов связаны с превышением базовой цены сырья над фактической.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
 ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
Подробнее о событии
Реальное время

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Реальное время09:44
ТАСС

Бюджет России может дополнительно получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа в сентябре

ТАСС13:36
Говорит Москва

Минфин предсказал недополучение 75,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов

Говорит Москва12:43
Телеканал 360°

Бюджет России может получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа

Телеканал 360°14:22
Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъ09:08
БИЗНЕС Online

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах

БИЗНЕС Online07:45
РБК

Минфин с задержкой раскрыл выпадающие нефтегазовые доходы бюджета

РБК06:50

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
558

В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
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Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу 2 сентября между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошел конфликт, сообщает УНИАН.
Газета.Ru07:33
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ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском17:59

В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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