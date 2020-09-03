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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Бюджет РФ в сентябре недополучит 75,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Минфин РФ опубликовал данные об ожидаемых выпадающих нефтегазовых доходах в сентябре, федеральный бюджет недополучит 75,5 млрд рублей. Отмечается, что убытки нефтегазовых доходов связаны с превышением базовой цены сырья над фактической.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
 ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБКвчера в 06:50
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Телеканал 360°

Бюджет России может получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа

Телеканал 360°вчера в 14:22
ТАСС

Бюджет России может дополнительно получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа в сентябре

ТАССвчера в 13:36
Реальное время

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Реальное времявчера в 09:44
Говорит Москва

Минфин предсказал недополучение 75,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов

Говорит Москвавчера в 12:43
Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъвчера в 09:08
БИЗНЕС Online

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:45
РБК

Минфин с задержкой раскрыл выпадающие нефтегазовые доходы бюджета

РБКвчера в 06:50

Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
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В «Новом Иерусалиме» открылся виртуальный концертный зал

Гости крупнейшего в Подмосковье музея могут не только прогуляться по выставочным залам, но и сходить на концерт симфонического оркестра, увидеть выступления всемирно известных артистов.
Подмосковье Сегодня31 августа в 10:51
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Высокоскоростные камеры проследили за конкретной рыбой в аквариуме

Группа инженеров из Токийского университета под руководством Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa), которая несколько лет активно разрабатывает высокоскоростные системы съемки и проекции, использовала свои наработки для создания системы, позволяющей проводить качественные наблюдения за конкретной рыбой в аквариуме с несколькими рыбами.
N+1вчера в 07:26

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ruвчера в 07:58
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