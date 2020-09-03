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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Бюджет РФ в сентябре недополучит 75,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Минфин РФ опубликовал данные об ожидаемых выпадающих нефтегазовых доходах в сентябре, федеральный бюджет недополучит 75,5 млрд рублей. Отмечается, что убытки нефтегазовых доходов связаны с превышением базовой цены сырья над фактической.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
 ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Бюджет России может получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа

Телеканал 360°14:22
ТАСС

Бюджет России может дополнительно получить 21,5 млрд рублей от нефти и газа в сентябре

ТАСС13:36
РБК

Минфин с задержкой раскрыл выпадающие нефтегазовые доходы бюджета

РБК06:50
Реальное время

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Реальное время09:44
Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъ09:08
БИЗНЕС Online

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах

БИЗНЕС Online07:45
Говорит Москва

Минфин предсказал недополучение 75,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов

Говорит Москва12:43

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Грядет эпоха анаэробных подлодок

Научно-технический прогресс готовит нам очередную революцию в области военно-морских вооружений: в обозримом будущем на смену классической дизель-электрической подводной лодке придут субмарины с так называемыми анаэробными или «воздухонезависимыми» энергетическими установками (ВНЭУ).
Независимая газета15:30

CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.ру14:41

Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.
Astera05:53
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На Украине хвалятся тем, что довели Грызлова до истерики

Киев, 3 сентября 2020, 10:58 — REGNUM Представитель Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Сергей Гармаш заявляет, что в ходе очередного раунда переговоров, состоявшегося 2 сентября, украинская сторона довела представителя России Бориса Грызлова до истерики.
REGNUM03:58
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