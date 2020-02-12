Экономика
ИнтерфаксБюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Доходы федерального бюджета составили за месяц 1 трлн 555,7 млрд рублей, или 7,6% к общему объему доходов на год.
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Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Экономика
На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег
Армия и оружие
Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках
Культура
Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Байден заявил о готовности дальше бороться на праймериз
Экс-вице-президент США Джо Байден, участвующий в первичных выборах Демпартии, заявил, что главная борьба в президентской гонке еще впереди.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Общество
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
Общество
WSJ: Безос приобрел поместье в Беверли-Хиллз за рекордную сумму
Американский предприниматель, основателем компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос, приобрел поместье в городе Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн.
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Политика
В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина
Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Авто
Tesla отзывает более 15 тыс. автомобилей в США и Канаде
Американский производитель начинает отзывную кампанию, затрагивающую 14 193 модели Tesla Model X в Соединенных Штатах и 843 — в Канаде, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.