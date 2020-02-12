Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП

Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Доходы федерального бюджета составили за месяц 1 трлн 555,7 млрд рублей, или 7,6% к общему объему доходов на год.
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