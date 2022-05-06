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Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Изначально Минфин прогнозировал на апрель объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в размере 798,4 млрд руб.
Интерфакс
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля 2022 года составило минус 133,1 млрд руб., сообщил Минфин РФ в пятницу.
Интерфакс
В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 414 миллиардов рублей.
РИА Новости
В связи со спецоперацией на Украине Евросоюз рассматривает возможность ввести в рамках шестого пакета санкций эмбарго на российские энергоносители.
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