Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля 2022 года составило минус 133,1 млрд руб., сообщил Минфин РФ в пятницу.
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также из самого Мариуполя и с прилегающих территорий, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь.