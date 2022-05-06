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Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля 2022 года составило минус 133,1 млрд руб., сообщил Минфин РФ в пятницу.
Интерфакс
Отмечается
, что в мае прогнозируется ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в размере +414 млрд рублей.
RT на русском
По итогам марта отклонение от плана составило минус 302 млрд руб.
Интерфакс
США уже ввели эмбарго на поставку российской нефти и нефтепродуктов.
Lenta.ru

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Бюджет России в апреле недополучил 133 млрд руб. прогнозируемых нефтегазовых доходов
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Россия в апреле недополучила 133 млрд рублей нефтегазовых доходов
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Нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в апреле были меньше прогноза на 133,1 миллиарда рублей
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Бюджет России в апреле недополучил 133 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов
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Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов
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Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий
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