Экономика
КоммерсантъБюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд руб.»,— сообщила госпожа Леоненко в интервью «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новости24 июля в 23:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Ущерб от налоговых преступлений в РФ за полгода составил 47 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 22:17
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины
В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
Стивен Сигал хочет вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии
Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы "дальневосточного гектара", обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.
РИА Новости 02:10
Общество
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова собирается направить в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации случаев жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
Общественная служба новостей 00:52
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
RT на русском 01:30
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service вчера в 13:28
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G8
Глава германского МИДа Хайко Маас заявил, что восстановление "большой восьмерки" с участием Москвы невозможно из-за войны в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
Перекуры могут сделать работу более эффективной
Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина рассказала во время интервью для радио Sputnik о том, помогает или же вредит тот самый перекур с коллегами.
Live24 00:53
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Армия и оружие
США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия
США и Великобритания сегодня обвинили Россию в испытании в космосе "похожего на оружие снаряда, который может быть использован для поражения спутников на орбите".
Pravda.Ru 23 июля в 21:36
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Армия и оружие
В Донбассе вступает в силу режим всеобъемлющего прекращения огня
В понедельник, 27 июля, в зоне конфликта на востоке Украины вступает в силу «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня».
RT на русском вчера в 18:12
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Общество
Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье
Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия 25 июля в 20:38
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Общество
Чемпионка Европы по фигурному катанию призвала привести Крым в порядок
Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.
Lenta.ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 01:19
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Происшествия
Группа разбора: стоило ли бить Hyundai, который жёстко подрезает
Как разбираются такие ДТП, мы спросили у практикующего автоюриста. В рубрике «Группа разбора» мы каждую неделю анализируем спорные ДТП.
74.ru вчера в 21:40