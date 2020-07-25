Экономика
КоммерсантъБюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд руб.»,— сообщила госпожа Леоненко в интервью «РИА Новости».
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Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новости24 июля в 23:16
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