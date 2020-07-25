Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд руб.»,— сообщила госпожа Леоненко в интервью «РИА Новости».
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В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
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РЕН ТВвчера в 20:34
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил необходимость дистанционного обучения с 1 сентября.
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Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
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Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив

Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
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Клопс 03:22
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Армия и оружие

В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

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Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
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Множество сотрудников «Ведомостей», среди которых пять заместителей главного редактора, покинули газету после смены руководства.
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Еще 5635 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 5635 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.ру в понедельник, 27 июля.
Вечерняя Москва 03:33
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Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
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В России за сутки коронавирус выявили у 5,6 тыс. человек

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На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

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В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

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