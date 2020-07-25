Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

с чего всё началось

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд руб.»,— сообщила госпожа Леоненко в интервью «РИА Новости».

Бюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Технологии Роскосмос запустил приложение для смартфонов Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS. 8

Здоровье В Совфеде оценили необходимость дистанционного обучения с 1 сентября Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил необходимость дистанционного обучения с 1 сентября.

Общество Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета. 7

Армия и оружие Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

Общество Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект Множество сотрудников «Ведомостей», среди которых пять заместителей главного редактора, покинули газету после смены руководства.

Экономика В России за сутки коронавирус выявили у 5,6 тыс. человек За последние сутки коронавирус в России выявили у 5635 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 657

Происшествия Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. 15