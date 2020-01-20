Экономика
РЕН ТВБюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ. Отмечается, что размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.
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Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Политика
В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Космос
Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет
Здоровье
Дерматолог рассказала, чем грозит обычный маникюр
Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, каким рискам подвергает себя клиентка салона красоты, желающая сделать маникюр.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения
Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения Сегодня Ольге Бузовой исполняется 34 года.
Армия и оружие
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Армия и оружие
У посольства США в Багдаде упали три ракеты
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды
Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Футбол
Мозес согласовал переход в «Интер»
За карьеру в «Челси» Мозес уже выступал на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Экономика
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Наука
Микроб со щупальцами пролил свет на тайну происхождения жизни на Земле
Неизвестный ранее микроорганизм помог учёным понять, как проходила эволюция жизни на Земле, пишет Daily Mail.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Гаджеты
Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли 10 военных
В ходе отражения атаки боевиков в субботу погибли 10 сирийских военных, сообщил глава центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Гаджеты
AMD подтвердила, что видеокарты с Big Navy выйдут в этом году
Новые видеокарты будут рассчитаны на энтузиастов, поскольку технология аппаратной трассировки лучей, которую получит Big Navi, еще только развивается.