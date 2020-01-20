Экономика
РЕН ТВБюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ. Отмечается, что размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.
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Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Происшествия
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Родственники сдадут Гуфа в наркологическую клинику
Гуф потерял телефон и банковские карты. Решается вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Футбол
Хет-трик Игбуна позволил «Динамо» разгромить «Заглембе»
Московское «Динамо» оказалось сильнее польского клуба «Заглембе» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Здоровье
В Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри
В Нижегородской области семья, где воспитывается 12-летний ребёнок, сообщила, что умирает от редкой генетической патологии Фабри.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров
Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Общество
Китай запретит одноразовый пластик
До конца текущего года в Китае будет запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, сообщает агентства Синьхуа со ссылкой на Национальную комиссию по развитию и реформам (NDRC) и минэкологии Китая.
Гаджеты
В сети появились первые фото Xiaomi Mi 10 Pro
В сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 10.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Общество
Мосгорсуд признал законным внесение ФБК Навального в список иноагентов
Московский городской суд признал законным решение о внесении так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального в реестр НКО-иностранных агентов.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Футбол
Невилл призвал «МЮ» уволить директора
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл обвинил директора клуба Эда Вудворда в неудачных результатах.
Технологии
В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони
Знаменитый интернет-магазин Amazon занялся разработкой системы, при которой покупатели смогут расплачиваться за товары при помощи ладоней.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).