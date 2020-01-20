Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ. Отмечается, что размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.

Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

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