с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 240

Политика Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. 1

Киберспорт В Epic Games Store началась раздача Just Cause 4 В магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена в открытом мире Just Cause 4 и визуальной новеллы Wheels of Aurelia. 2

Политика Путин обещал поддержку строительному комплексу в условиях пандемии Ново-Огарево, Московская область, 16 апреля 2020, 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти обязательно окажут поддержку строительному комплексу РФ в условиях пандемии. 56

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,4K

Шоу-бизнес Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка 38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором поделилась откровениями о разрыве с Тимберлейком и о его творчестве Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.

Общество Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы. 69

Космос Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры Наблюдения, сделанные с помощью «Очень большого телескопа» (VLT) ESO, впервые показали, что звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, движется так же, как и предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. 1

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 131