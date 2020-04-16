Энергетика

ВедомостиВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
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с чего всё началось
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает
 Bloomberg.
РБК05:42

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Меньше $1 за баррель: нефтяным доходам России предрекли падение

Московский Комсомолец09:14

В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

РБК05:42

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упадут в восемь раз

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Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Ведомости07:31

Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Национальная служба новостей05:42

Российский бюджет в мае будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель из-за низких цен на Urals

Фонтанка.Ру08:55

Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Lenta.ru04:48
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