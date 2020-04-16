с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Общество Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно. 7

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 233

Здоровье Африке предрекли 10 миллионов зараженных коронавирусом Число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов. 3

Здоровье Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания. 633

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Происшествия Еще один роддом в Петербурге закрылся на карантин Как сообщалось ранее 16 апреля, пациентка, у которой подтвердили новую коронавирусную инфекцию, поступила в родильный дом №10 в Петербурге с угрозой преждевременных родов.

Общество Новокузнечанин на просьбу мэра ответил матом Сегодня вечером, мэр Новокузнецка решил лично пройтись по скверам и паркам и разъяснить людям всю сложность ситуации. 128

Политика ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге. 552

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Происшествия На складе Большого театра обнаружили тело мужчины На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. 10

Общество Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении. 1