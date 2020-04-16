Энергетика
ВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg.РБК05:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
OvideO.ru 03:21
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Недвижимость
Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых.
Вести.Ru 10:29
Футбол
С. Федотов: Слуцкий подкалывал: «Ты, наверное, рокер. В косухе, на мотике гоняешь?»
Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов поделился мнением о бывшем главном тренере «армейцев», наставнике казанского «Рубина» Леониде Слуцком.
Чемпионат 12:45
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
Власти Грузии запретили передвижение легковых машин
Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.
REGNUM 13:42
Общество
Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса
Правительство России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии использовать китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронвируса.
Известия 13:52
Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Экономика
Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»
Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Хоккей
Совет директоров «Авангарда» заслушает отчет Сушинского 20 апреля
Как сообщает обозреватель «Матч ТВ», заседание совета директоров «Авангарда» состоится 20 апреля.
Матч ТВ вчера в 14:02
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Общество
Путин наградил главу РФПИ Дмитриева орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева орденом Почета.
Rambler News Service 12:13
Здоровье
Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Общество
Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках
Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.
Вести.Ru 12:32
Общество
Новокузнечанин на просьбу мэра ответил матом
Сегодня вечером, мэр Новокузнецка решил лично пройтись по скверам и паркам и разъяснить людям всю сложность ситуации.
ВашГород.ру вчера в 08:54
Футбол
Погребняк схитрил и превзошёл результат Роналду в челлендже
Евро-футбол.ру 10:17
Наука
В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника
Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
Ruposters.ru 11:14
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39