с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,6K

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 483

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 63

Общество Власти Грузии запретили передвижение легковых машин Тбилиси, 16 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

Авто Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин. 157

Экономика Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта» Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 5

Общество Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство. 25

Общество Путин наградил главу РФПИ Дмитриева орденом Почета Президент России Владимир Путин наградил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева орденом Почета. 2

Шоу-бизнес Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей. 33

Общество Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения. 8

Общество Новокузнечанин на просьбу мэра ответил матом Сегодня вечером, мэр Новокузнецка решил лично пройтись по скверам и паркам и разъяснить людям всю сложность ситуации. 122

Наука В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров). 3