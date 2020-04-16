с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Игры Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки. 12

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 225

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,5K

Шоу-бизнес Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды. 13

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 462

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС. 1

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,4K

Футбол Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак» Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.

Авто Более мощные моторы получит обновленный Kia Stinger Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил. 2

Финансы Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 3

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 84

Экономика 8940 липецких предприятий получат финансовую поддержку В Липецкой области 8940 пострадавших из-за COVID-19 предприятий малого и среднего бизнеса претендуют на получение финансовой поддержки. 2