с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 338

Общество В Москве составили около 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Москве начиная с минувших выходных. 1

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 182

Политика Сноуден захотел остаться в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден захотел продлить свой вид на жительство и остаться в России еще на три года. 1

Общество «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании. 24

Общество На въездах в Москву образовались многокилометровые пробки Самая тяжелая обстановка утром, 15 апреля, наблюдается на въездах в Москву со стороны Новорязанского шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославского, Щелковского, Можайского, Калужского, Боровского и Симферополького шоссе.

Армия и оружие Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов. 1

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,5K

Здоровье Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. 16

Здоровье В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников Шувалов заявил, что все медики заразились "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом". 13

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 48

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 82

Политика СПЧ попросил не переносить День окончания Второй мировой на 3 сентября СПЧ напоминает, что 3 сентября – это День памяти жертв теракта в Беслане, поэтому перенос празднования окончания Второй мировой войны на этот же день правозащитники считают недопустимым, родные и близкие погибших, обеспокоенные тем, что трагедию забудут, могут отнестись к такому решению отрицательно. 306

Политика В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 367

Политика Путин пообещал поддержку строительной отрасли Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране. 4

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 903

Общество Компании столкнулись с невозможностью получить господдержку Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД). 157

Общество Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений. 1