Энергетика
ВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
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с чего всё началось
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg.РБК05:42
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Комментарии
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Общество
В Москве составили около 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Москве начиная с минувших выходных.
RT на русском 09:22
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
Сноуден захотел остаться в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден захотел продлить свой вид на жительство и остаться в России еще на три года.
Lenta.ru 07:55
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Общество
На въездах в Москву образовались многокилометровые пробки
Самая тяжелая обстановка утром, 15 апреля, наблюдается на въездах в Москву со стороны Новорязанского шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославского, Щелковского, Можайского, Калужского, Боровского и Симферополького шоссе.
Вести.Ru вчера в 03:33
Футбол
Блаттер: Япония или США могут провести ЧМ-2022 вместо Катара
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, где может пройти чемпионат мира по футболу 2022 году, если у Катара отнимут турнир.
Metaratings 01:19
Армия и оружие
Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию
По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов.
Эхо Москвы вчера в 07:10
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции сохранится после 20 апреля
Сегодня, 16 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что после 20 апреля в регионе будет сохранён режим.
Уральский меридиан 10:10
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
Здоровье
Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Ведомости 03:57
Происшествия
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников
Шувалов заявил, что все медики заразились "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом".
Общественное мнение 05:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Политика
СПЧ попросил не переносить День окончания Второй мировой на 3 сентября
СПЧ напоминает, что 3 сентября – это День памяти жертв теракта в Беслане, поэтому перенос празднования окончания Второй мировой войны на этот же день правозащитники считают недопустимым, родные и близкие погибших, обеспокоенные тем, что трагедию забудут, могут отнестись к такому решению отрицательно.
Primpress.ru 01:20
Политика
В Кремле прокомментировали возможность переноса парада Победы
Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
Путин пообещал поддержку строительной отрасли
Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране.
Известия 09:53
Общество
Названы даты завершения учебного года в школах Екатеринбурга
Текущий учебный год для первоклассников Екатеринбурга завершится 22 мая, а для учеников 2-11 классов – 29 мая.
Уралинформбюро 08:10
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Общество
Компании столкнулись с невозможностью получить господдержку
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД).
Саминвестор 02:20
Общество
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Общество
В Липецкой области внедряют пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья внедряют в регионе пропускную систему, чтобы снизить заражение коронавирусом.
Русская Планета 14 апреля в 17:01