Энергетика

ВедомостиВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
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с чего всё началось
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает
 Bloomberg.
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Доллар за бочку: В мае бюджет России получит с каждого барреля нефти меньше 70 рублей

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В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

РБК05:42

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Ведомости07:31

Российский бюджет в мае получит меньше $1 с барреля нефти

Forbes04:24
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Комментарии

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