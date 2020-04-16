с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 275

Здоровье Число заражений COVID-19 в Белоруссии достигло 3728 В Белоруссии за минувшие сутки зафиксировали 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, общее число заболевших выросло до 3728. 4

Экономика Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. 3,6K

Здоровье Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся. 4

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 122

Общество Матвиенко: Парад Победы пройдет в этом году Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно пройдет в текущем году, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 120

Экономика Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР. 4

Здоровье Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети. 16

Политика Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться. 94

Здоровье Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 398

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 527

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 37

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 99

Футбол Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.