Энергетика
ВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
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Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg.РБК05:42
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Доллар за бочку: В мае бюджет России получит с каждого барреля нефти меньше 70 рублей
Комсомольская правда07:55
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Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
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Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится минимум до конца мая.
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Число заражений COVID-19 в Белоруссии достигло 3728
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Газета.Ru вчера в 07:42
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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
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Интерфакс вчера в 09:02
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Общество
Матвиенко: Парад Победы пройдет в этом году
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно пройдет в текущем году, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вестник Кавказа 06:43
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Экономика
Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР
Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР.
REGNUM 07:14
Здоровье
Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети.
Life.ru 05:01
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Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
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16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция
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Судебные приставы накладывали 15 апреля в Горно-Алтайске арест на принадлежащий Кухтуекову автомобиль Lexus.
Тайга.инфо 04:49
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 14 апреля в 12:03
Шоу-бизнес
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7Дней.ру 02:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились пять медиков
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области на 100 тыс. человек составляет 2,9.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:42
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv 13 апреля в 15:54
Происшествия
Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области
НТА-Приволжье — Бывший министр с супругом предстанут перед судом в Саратовской области.
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Футбол
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Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.
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Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47