с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 51

Здоровье В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок. 16

Политика В ЛНР состоялся обмен пленными с Украиной Ранее крупнейший за два года обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР.

Авто В США с аукциона продадут старую Lada Niva В США на аукционе Copart выставлен на продажу тюнингованный внедорожник Lada Niva 1981 года с пробегом 17637 км. Кузов автомобиля находится в отличном состоянии. 1

Общество Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. 873

Общество Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах «Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение. 24

Общество Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке В Подмосковье выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов, передает «Интерфакс».

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 195

Общество В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. 18

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 1K

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 4

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 286

Общество Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске. 328

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,3K

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 52

Политика Сноуден хочет остаться в России еще на три года Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.

Общество До 40 тысяч петербуржцев могут заболеть коронавирусом Академик РАН, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что заболеть коронавирусом в Северной столице могут до 40 тысяч человек. 104

Гаджеты Звуковая карта Sound BlasterX AE-5 Plus оценена в 12 990 рублей Компания Creative Technology представила звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus — улучшенную версию модели Sound BlasterX AE-5, которая дебютировала ещё в 2017 году.

Футбол Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016 Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.

Общество Кубань получит более двух миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 Краснодарский край получит более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, которые ранее у президента попросил глава Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона. 4