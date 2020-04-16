с чего всё началось

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Общество Правительство попросили разрешить работу ритейлеров бытовой техники Союз потребителей и Российская ассоциация товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить ограничения на работу ритейлеров в этой сфере при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспечить доступность услуг по ремонту бытовой техники и компьютеров.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,2K

Общество Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене. 94

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,5K

Политика Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Наука На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.

Происшествия В Ульяновской области умерли два человека с подозрением на коронавирус Два человека, у которых первичные тесты дали положительный результат на коронавирус, скончались в Ульяновской области, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.

Общество Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина. 88

Общество В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня. 60

Происшествия В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры. 16

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,3K

Происшествия Вывесивших баннер на здании ФСБ анархистов задержали В Туле после обысков задержаны анархисты Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова, которые вывесили баннер провокационного характера на здании ФСБ в Челябинске и кинули дымовую шашку зимой 2018 года.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 49