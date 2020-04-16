Энергетика
ВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Комментарии
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице
Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском вчера в 02:36
Наука
Стволовые клетки против инсульта
Наука и жизнь 15 апреля в 00:00
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество
Корабль с экипажем МКС отстыковался от станции
Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 22:12
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 15 апреля в 09:20
Общество
Названы улучшающие работу мозга напитки
Какие напитки помогут сохранить работоспособность и улучшить мозговую деятельность, рассказала 17 апреля нейропсихолог Ирина Хвингия.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND
Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
Актуальные Новости вчера в 07:17
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Финансы
Аналитики рассказали, что ждет рубль в ближайшее время
Если «черное золото» продолжит дешеветь, то рубль отправится в коридор 74-75 за доллар.
ФедералПресс 15 апреля в 22:27
Экономика
Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке
Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Политика
Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом
Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Общество
Пославший дачников «в один конец» чиновник уволен в Приморье
Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Приморья Сергей Максимчук, отвечая на вопрос граждан, как ездить на дачи в условиях режима самоизоляции, сказал, что ездить можно только в «один конец», чтобы остаться на даче до конца карантина.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Футбол
Хавбек «Ньюкасла» Бенталеб может продолжить карьеру в России
В арендном договоре между «Шальке» и «Ньюкаслом» прописана опция дальнейшего выкупа Бенталеба за £ 8,5 млн (почти € 10 млн), и главный тренер «сорок» Стив Брюс хочет сохранить игрока в своей команде.
Чемпионат вчера в 10:06
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Российские комедийные актеры, продюсеры и телеведущие Сергей Светлаков и Александр Незлобин запускают шоу на телеканале СТС.
Inc-news.ru вчера в 15:19
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
Игры
Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня
Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний 15 апреля в 14:00
Общество
Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками
Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
Экономика
Глава Тувы в 2019 году сохранил доходы на уровне 2018 года
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заработал за 2019 год около 4,27 млн рублей, что соответствует уровню 2018 года, а доход его супруги увеличился почти в восемь раз - до 23,5 млн рублей.
ТАСС вчера в 11:25