Энергетика

ВедомостиВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Читать в источнике
Комментировать234

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10

Меньше $1 за баррель: нефтяным доходам России предрекли падение

Московский Комсомолецвчера в 09:14

Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Национальная служба новостейвчера в 05:42

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упадут в восемь раз

URA.Ruвчера в 07:34

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Ведомостивчера в 07:31

Российский бюджет в мае будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель из-за низких цен на Urals

Фонтанка.Рувчера в 08:55

Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Lenta.ruвчера в 04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:04, Ашберн

Комментарии

Общество

В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице

Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
1,3K
Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
3,7K
Общество

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
214
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
6
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
2,6K
Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
139
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
187
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции введен бессрочно

В Свердловской области ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок.
Новый День вчера в 10:30
403
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
980
Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,1K
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,7K
Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
26
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
954
Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
2,7K
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
80
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
180
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
17
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,4K
Общество

Несколько регионов России накроет аномальное тепло

Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
3
Общество

Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики

По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869.
Вечерняя Москва 01:05
13
Общество

В Саратовской области выявили еще 17 случаев коронавируса

В Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:43
128
Общество

Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Компания вчера в 01:30
136
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
204
Общество

Акушерку уволили после «шутки» с масками в Краснодаре

Из краснодарского роддома уволили акушерку, которая предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
7 новостей 02:29
17
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 вчера в 07:10
642
Общество

Алтай пал: во всех регионах России выявили зараженных коронавирусом

Напомним, Горный Алтай оставался последним российским регионом, где до сегодняшнего дня не фиксировались подтвержденные случаи заболевания CODID-19.
Общественная служба новостей вчера в 12:30
561
Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
367
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
112
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное