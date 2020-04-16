Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

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