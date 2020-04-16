Энергетика
ВедомостиБюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
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Комментарии
Общество
В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице
Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
Общество
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции введен бессрочно
В Свердловской области ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок.
Новый День вчера в 10:30
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Несколько регионов России накроет аномальное тепло
Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество
Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики
По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869.
Вечерняя Москва 01:05
Общество
В Саратовской области выявили еще 17 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:43
Общество
Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы
Компания вчера в 01:30
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
Общество
Акушерку уволили после «шутки» с масками в Краснодаре
Из краснодарского роддома уволили акушерку, которая предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
7 новостей 02:29
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Общество
Алтай пал: во всех регионах России выявили зараженных коронавирусом
Напомним, Горный Алтай оставался последним российским регионом, где до сегодняшнего дня не фиксировались подтвержденные случаи заболевания CODID-19.
Общественная служба новостей вчера в 12:30
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24