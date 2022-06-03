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Бюджет России в июне дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов

Российский бюджет в июне 2022 года дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов.
RT на русском
Дополнительные финансовые поступления в федеральный бюджет России от продажи энергоресурсов связан с ростом цен на нефть.
Infinica
Котировки на чёрное золото превысили прогнозируемый уровень на июнь 2022 года.
Infinica
По итогам мая бюджет получил 263,7 млрд рублей допдоходов.
Российская газета

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Объем нефтегазовых доходов России по итогам июня увеличится на 392,9 млрд рублей
Dilato.ru05:45
Бюджет РФ в июне дополнительно получит 392 млрд рублей нефтегазовых доходов
Российская газета05:29
Бюджет России в июне дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов
ТАСС05:08
Доходы нефтегазового сектора принесут в бюджет России дополнительные 392,9 млрд рублей
Infinica05:19
Минфин: в июне бюджет России получит ещё 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов
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