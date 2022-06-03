ТАССБюджет России в июне дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходовРоссийский бюджет в июне 2022 года дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходов.RT на русскомДополнительные финансовые поступления в федеральный бюджет России от продажи энергоресурсов связан с ростом цен на нефть.InfinicaКотировки на чёрное золото превысили прогнозируемый уровень на июнь 2022 года.InfinicaПо итогам мая бюджет получил 263,7 млрд рублей допдоходов.Российская газетаЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомInfinicaПодробнее о событииОбъем нефтегазовых доходов России по итогам июня увеличится на 392,9 млрд рублейDilato.ru05:45Бюджет РФ в июне дополнительно получит 392 млрд рублей нефтегазовых доходовРоссийская газета05:29Бюджет России в июне дополнительно получит 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходовТАСС05:08Доходы нефтегазового сектора принесут в бюджет России дополнительные 392,9 млрд рублейInfinica05:19Минфин: в июне бюджет России получит ещё 392,9 млрд рублей нефтегазовых доходовRT на русском05:06Показать ещёОценить4Поделиться