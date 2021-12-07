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Бюджет Свердловской области на 2022 год принят с дефицитом в 11,2 млрд рублей

Депутаты Свердловской области приняли в третьем чтении проект регионального бюджета на 2022 год.
ТАСС
По итогам первого чтения доходы бюджета в 2022 году были запланированы на уровне 331,9 млрд рублей, расходы - 341,2 млрд, дефицит - 9,3 млрд.
ТАСС
Прогноз по расходам уточняется почти на 16,5 млрд рублей.
ТАСС
Основная часть расходов будет направлена, в частности, на развитие образовательных организаций, реконструкцию дорог и содержание муниципальных учреждений.
Областная газета

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