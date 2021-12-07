ТАССБюджет Свердловской области на 2022 год принят с дефицитом в 11,2 млрд рублейДепутаты Свердловской области приняли в третьем чтении проект регионального бюджета на 2022 год.ТАССПо итогам первого чтения доходы бюджета в 2022 году были запланированы на уровне 331,9 млрд рублей, расходы - 341,2 млрд, дефицит - 9,3 млрд.ТАССПрогноз по расходам уточняется почти на 16,5 млрд рублей.ТАССОсновная часть расходов будет направлена, в частности, на развитие образовательных организаций, реконструкцию дорог и содержание муниципальных учреждений.Областная газетаЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньКП - Екатеринбургe1.ruПравда УрФООбластная газетаПодробнее о событииЗаконодательное собрание утвердило бюджет Свердловской областиe1.ru02:32Бюджет Свердловской области на 2022 год принят с дефицитом в 11,2 млрд рублейТАСС03:02Екатеринбургская гордума приняла в первом чтении законопроект о бюджете города на 2022 годОбластная газета02:58Бюджет Свердловской области скорректировали на 14,5 миллиардаПравда УрФО02:40Екатеринбургская дума приняла в первом чтении проект бюджета города на 2022 годUrbc.Ru04:04Свердловская область утвердила бюджет на 2022г с дефицитом 3,1% расходовИнтерфакс - Россия03:10В городской думе Самары планируют выйти на бездефицитный бюджетСамарское Обозрение01:49Показать ещёОценить1Поделиться