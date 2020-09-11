Бюджет Татарстана в 2021 году планируется с дефицитом 2,9 млрд рублей
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Дефицит консолидированного бюджета республики в 2021 году, по прогнозам, составит 2,9 млрд руб. Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана сообщил региональный министр финансов Радик Гайзатуллин.В источнике
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