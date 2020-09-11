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Коммерсантъ Казань
Коммерсантъ Казань

Бюджет Татарстана в 2021 году планируется с дефицитом 2,9 млрд рублей

Дефицит консолидированного бюджета республики в 2021 году, по прогнозам, составит 2,9 млрд руб. Об этом на совещании в Доме правительства Татарстана сообщил региональный министр финансов Радик Гайзатуллин.В источнике
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Реальное время

Татарстан намерен нарастить ВРП в 2021 году за счет новых проектов промышленных гигантов

Реальное время10:30
Татар-информ

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана пополнится на 271 млрд рублей

Татар-информ08:20
TatCenter

Доходы бюджета РТ прогнозируются в объеме 271,9 млрд рублей

TatCenter10:23
Казанский репортер

Минфин РТ: дефицит консолидированного бюджета республики на 2021 год составит 2,9 миллиарда рублей

Казанский репортер09:47
Kazanfirst.ru

Татарстан ожидает 271,9 млрд рублей доходов в 2021 году

Kazanfirst.ru08:58
Inkazan

Доходы бюджета Татарстана упали на 34 млрд рублей

Inkazan10:25
ТАСС

Власти Татарстана снизили прогноз на доходы бюджета в 2021 на 3,5%

ТАСС07:55

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
РИА Новости03:57
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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«Автодор» хочет построить скоростную автодорогу по «Золотому кольцу»

"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
РИА Новости09:04
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В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
РИА Новости14:24

Volkswagen стал одним из лидеров премии «Автомобиль года в России»

Наибольшее количество наград национальной премии «Автомобиль года в России» собрали автомобили Volkswagen и стал «любимой маркой в массовом сегменте», 10 сентября сообщает «Радио 1». Всего за автомобили голосовали в 24 номинациях.
ИА Красная Весна05:21
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