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Здоровье Мурашко: медики получат доплаты за раннее выявление онкозаболеваний В рамках брифинга Михаил Мурашко заявил, что подписал соответствующий приказ, который подразумевает выплаты медработникам по 1 тысяче рублей за выявление злокачественного новообразования. 1

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Футбол Казарцева могут отстранить пожизненно после скандала со «Спартаком» Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи после игры признал, что в моменте со вторым 11-метровым ударом была допущена ошибка.

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Общество Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя. 210

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