Экономика
REGNUMБюджет Тюменской области может недосчитаться 36 млрд рублей
Бюджет Тюменской области в 2020 году может недосчитаться 36 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа губернатор региона Александр Моор.
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Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая не признала итоги выборов
Минск, 12 августа 2020, 12:48 — REGNUM О своем требовании признания выборов президента Белоруссии недействительными заявила кандидат на главный пост в республике Анна Канопацкая.
REGNUM 05:48
Политика
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда.
РИА Новости 05:59
Политика
В США усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса
Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи выразил сомнения в том, что Россия сможет доказать наличие эффективной вакцины от коронавирусной инфекции и ее безопасность.
Накануне.Ru 01:11
Экономика
Цена золота впервые с 26 июля понизилась до $1900 за тройскую унцию
Как сообщало ИА REGNUM, цена на золото 5 августа достигла рекордного за всю историю показателя, превысив $2000 за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 23:24
Общество
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
РИА Новости 05:56
Происшествия
В Иванове разыскивают насильника 9-летней девочки
По данным «Ивтелерадио», 8 августа в Иванове на улице 1-ой Стременной произошло изнасилование 9-летней девочки.
SMINEWS в Иванове 10 августа в 12:38
Здоровье
Мурашко: медики получат доплаты за раннее выявление онкозаболеваний
В рамках брифинга Михаил Мурашко заявил, что подписал соответствующий приказ, который подразумевает выплаты медработникам по 1 тысяче рублей за выявление злокачественного новообразования.
Evo-rus.com 06:02
Происшествия
Возбуждено 17 уголовных дел по факту беспорядков в Белоруссии
Следственным комитетом Белоруссии было возбуждено 17 уголовных дел по факту массовых беспорядков, сообщает МВД республики.
Политическая Экспертиза 05:44
Армия и оружие
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе
Амурский судостроительный завод может получить заказ от Министерства обороны России на строительство шести корветов для Военно-морского флота.
Российская газета 04:05
Политика
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке.
РИА Новости 06:25
Происшествия
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUM вчера в 10:52
Технологии
«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Доступ предоставляется к 371 социально значимому сайту.
Telesputnik.ru 03:13
Футбол
Казарцева могут отстранить пожизненно после скандала со «Спартаком»
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи после игры признал, что в моменте со вторым 11-метровым ударом была допущена ошибка.
Metaratings 06:19
Общество
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.
Ведомости 05:49
Экономика
Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков
Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.
Известия вчера в 17:01
Политика
Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:22
Общество
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru 05:56
Политика
Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» Белоруссии
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения».
РБК 06:35
Политика
Мишустин посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области
Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе поездки он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
ТАСС 04:00
Политика
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.
РИА Новости вчера в 13:33
Наука
Врачи научились предсказывать скорую смерть пациента по глазам
ToDay News Ufa вчера в 17:18
Происшествия
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 3 до 8 лет.
Российская газета 04:36
Общество
В брянском Погаре почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков
РИА «Стрела» рассказывает о мероприятии, прошедшем в Погаре Брянской области в честь моряков, погибших на подлодке «Курск» в Баренцевом море.
Наше время 32 06:18
Общество
Названы условия получения прибавки к пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условия получения прибавки к пенсии в 2020 году. Они перечислены в сообщении на сайте организации.
Lenta.ru 06:49
Общество
Гуаньча (Китай): первая российская вакцина от коронавируса успешно зарегистрирована. Дочь Путина уже сделала прививку (Гуаньча)
Как сообщается, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от новой коронавирусной инфекции.
ИноСМИ 02:30
Футбол
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
После матча Федун заявил о намерении снять клуб с чемпионата на следующий день.
RT на русском 05:31
Общество
Глава центра Гамалеи сообщил о порядке введения вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель.
Москва 24 05:51
Общество
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие
В Сирии призвали заменить силы Ирана и «Хезболлах» на российские войска
В Сирии призвали Совет Безопасности ООН заменить силы Ирана и "Хезболлах" на российские войска.
Piter.tv 06:44