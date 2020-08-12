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REGNUM
REGNUM

Бюджет Тюменской области может недосчитаться 36 млрд рублей

Бюджет Тюменской области в 2020 году может недосчитаться 36 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа губернатор региона Александр Моор.В источнике
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NashGorod.ru

Тюменский бюджет может недополучить 36 млрд рублей

NashGorod.ru05:22
Вслух.Ру

Тюменская область будет минимизировать экономические потери от пандемии без привлечения заемных средств

Вслух.Ру02:30
Megatyumen.ru

Тюменская область может недополучить 36 миллиардов рублей

Megatyumen.ru03:17
Тюменская линия

Александр Моор: региональный бюджет при любой ситуации сохранит социальные обязательства

Тюменская линия02:41
Новости Тюмени 72.ru

Бюджет Тюменской области может недосчитаться 36 млрд рублей

Новости Тюмени 72.ru02:37
РБК Тюмень

Доходная часть тюменского бюджета может потерять 36 млрд рублей

РБК Тюмень02:36
КП - Тюмень

Тюменская область не откажется от реализации масштабных проектов из-за снижения доходов

КП - Тюмень04:02

СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12
4

«Газпром» оштрафовали за загрязнение земли серой на Астраханском ГПЗ

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям оштрафовало на 225 млн рублей ООО "Газпром переработка" за загрязнение почвы серой, сообщила пресс-служба управления.
Интерфаксвчера в 14:37
8

Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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