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REGNUM
REGNUM

Бюджет Тюменской области за первое полугодие исполнен с профицитом

Доходы региона за первое полугодие составили 93,023 млрд рублей, расходы — 85,17 млрд рублей. Как 17 июня 2020 года отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, бюджет региона за первое полугодие недополучил 10% доходов из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.В источнике
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Новости Тюмени 72.ru

Бюджет Тюменской области может недополучить 36 миллиардов рублей

Новости Тюмени 72.ru02:37
РБК Тюмень

Доходная часть тюменского бюджета может потерять 36 млрд рублей

РБК Тюмень02:36
NashGorod.ru

За прошедшее полугодие тюменский бюджет превысил доходы на 8 млрд рублей

NashGorod.ruвчера в 04:30
ТюменьPRO

Пандемия не помеха. Бюджет Тюменской области исполнен с профицитом в 7,8 млрд

ТюменьPROвчера в 07:37
NG72.ru

Бюджет Тюменской области за полгода выполнен с профицитом почти на 8 млрд рублей

NG72.ruвчера в 06:52
Тюменская область сегодня

Бюджет Тюменской области показал профицит в восемь миллиардов рублей

Тюменская область сегоднявчера в 10:55
Znak.com

Бюджет Тюменской области-2020 в период пандемии исполнен с профицитом 8,4% от доходов

Znak.comвчера в 03:02

Депутаты Казгордумы подведут итоги работы и повысят оклады служащим

В ходе сессии Казгордумы в среду, 12 августа рассмотрят 13 вопросов, в том числе, изменят оклады муниципальных чиновников, а также скорректируют карту зон градостроительных регламентов для будущей застройки города и землепользования.
Депутаты Казгордумы подведут итоги работы и повысят оклады служащим
Казанский репортер02:25
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
235

Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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