Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.