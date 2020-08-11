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REGNUM
REGNUM

Бюджет Тюменской области за первое полугодие исполнен с профицитом

Доходы региона за первое полугодие составили 93,023 млрд рублей, расходы — 85,17 млрд рублей. Как 17 июня 2020 года отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, бюджет региона за первое полугодие недополучил 10% доходов из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.В источнике
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Новости Тюмени 72.ru

Бюджет Тюменской области может недополучить 36 миллиардов рублей

Новости Тюмени 72.ru02:37
NG72.ru

Бюджет Тюменской области за полгода выполнен с профицитом почти на 8 млрд рублей

NG72.ruвчера в 06:52
Тюменская область сегодня

Бюджет Тюменской области показал профицит в восемь миллиардов рублей

Тюменская область сегоднявчера в 10:55
ТюменьPRO

Пандемия не помеха. Бюджет Тюменской области исполнен с профицитом в 7,8 млрд

ТюменьPROвчера в 07:37
РБК Тюмень

Тюменский губернатор озвучил сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом

РБК Тюмень02:56
NashGorod.ru

За прошедшее полугодие тюменский бюджет превысил доходы на 8 млрд рублей

NashGorod.ruвчера в 04:30
Znak.com

Бюджет Тюменской области-2020 в период пандемии исполнен с профицитом 8,4% от доходов

Znak.comвчера в 03:02

ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует любые продвижения в разработке вакцины от коронавируса, передают CNN и РБК заявление организации, аналогичное заявление цитирует агенство DPA.
Ведомости03:02
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах.
RT на русскомвчера в 06:30
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