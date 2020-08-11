Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей

Модель из лимитированной серии DiorxNike под названием Air Jordan на данный момент предлагается перекупщиками по цене в 100 тысяч долларов, что в переводе на российскую валюту составляет более 7 млн рублей.