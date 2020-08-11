Бюджет Тюменской области за первое полугодие исполнен с профицитом
Доходы региона за первое полугодие составили 93,023 млрд рублей, расходы — 85,17 млрд рублей. Как 17 июня 2020 года отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, бюджет региона за первое полугодие недополучил 10% доходов из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.В источнике
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