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REGNUM
REGNUM

Бюджет Тюменской области за первое полугодие исполнен с профицитом

Доходы региона за первое полугодие составили 93,023 млрд рублей, расходы — 85,17 млрд рублей. Как 17 июня 2020 года отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, бюджет региона за первое полугодие недополучил 10% доходов из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.В источнике
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Тюменская область сегодня

Бюджет Тюменской области показал профицит в восемь миллиардов рублей

Тюменская область сегоднявчера в 10:55
ФедералПресс

Бюджет Тюменской области исполнен с профицитом в 8 миллиардов рублей

ФедералПрессвчера в 07:45
ТюменьPRO

Пандемия не помеха. Бюджет Тюменской области исполнен с профицитом в 7,8 млрд

ТюменьPROвчера в 07:37
NG72.ru

Бюджет Тюменской области за полгода выполнен с профицитом почти на 8 млрд рублей

NG72.ruвчера в 06:52
NashGorod.ru

За прошедшее полугодие тюменский бюджет превысил доходы на 8 млрд рублей

NashGorod.ruвчера в 04:30
Znak.com

Бюджет Тюменской области-2020 в период пандемии исполнен с профицитом 8,4% от доходов

Znak.comвчера в 03:02
РБК Тюмень

Доходы тюменского бюджета превысили расходы

РБК Тюменьвчера в 02:05

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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За облитых водой пешеходов во Владивостоке оштрафовали водителя Lexus

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RuNews24.ru01:15
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Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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