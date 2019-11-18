с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Футбол Тренер вратарей «Локомотива» заступился за Гилерме Заур Хапов, являющийся тренером вратарей в московском «Локомотиве», заявил, что голкипер сборной России Гилерме не виноват в пропущенных мячах в матче с командой Бельгии (1:4).

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.

Здоровье Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.

Политика Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Политика Россия дала агреман на назначение нового американского посла Предварительное согласие (агреман) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано, сообщил РБК собеседник в российском дипведомстве и подтвердил источник, знакомый с ходом процедуры с американской стороны.

Экономика Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5% По состоянию на 10:16 мск акции замедлили свой рост до 4,9%, цена акции составила 2 тыс. 377,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты Дешевые смартфоны на Android назвали опасными Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.

Политика Россия передаст Украине корабли-нарушители Сегодня Россия передаст Украине, задержанные в ноябре прошлого года, корабли ее военно-морских сил.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.