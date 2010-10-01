Экономика
REGNUMБюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство
Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе государственной казначейской службы Украины.
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Экономика
Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало.
РБК 07:47
Политика
Послы стран-участниц G7 пригрозили Украине «утратой поддержки»
Киев, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Украина рискует утратить поддержку стран-участниц Большой семёрки (G7), если примет законодательство «нарушающее независимость» антикоррупционных органов страны.
REGNUM 06:22
Политика
Песков назвал условие для снятия ограничительных мер в России
Вопрос снятия ограничительных мер в России решится после 11 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 07:39
Футбол
Шалимов не считает большой поддержку Фролова
Шалимов считает, что у Фролова все не так плохо, ведь он футболист, который получает зарплату.
ProstoProSport 08:24
Футбол
Уткин раскритиковал Шалимова за слова о «ноющих» россиянах
Бывший спортивный комментатор, известный блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал резкое высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который в негативной форме обратился к жителям России, требующим поддержки от государства в период режима нерабочих дней.
NewInform 02:43
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely появился у дилеров
Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 01:05
Общество
Губернатор Кузбасса обратился к жителям региона
Губернатор уточнил, что по мнению лучших врачей Кузбасса без пропускной системы регион не справится с эпидемией.
VSE42.RU 07:02
Экономика
Дворкович выступил против раздачи денег населению
Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович высказал мнение, что поддерживает идею о прямой раздачи денег населению.
Московский Комсомолец 08:42
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Происшествия
Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения
В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал о своем увольнении, передает Telegram-канал Baza На видео, снятом его коллегой, видно как мужчина скидывает со стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела.
Lenta.ru 06:59
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Бабкина впервые записала видео после болезни
Выздоровевшая артистка Надежда Бабкина, которую накануне выписали из больницы, впервые записала видео и опубликовала его в Instagram.
RuNews24.ru 02 мая в 03:38
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
Общество
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19
Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
РИА Новости 07:27
Наука
Ученые нашли область мозга, в которой зарождается стресс
Цепь начинается в глубоких областях мозга, расположенных в префронтальной коре (dorsal peduncular cortex и dorsal tenia tecta), которые посылают стрессовые сигналы в гипоталамус, небольшую область в мозге, которая контролирует жизненно важные функции организма.
MedikForum.ru вчера в 23:47
Наука
Airbus испытает революционные устройства для обнаружения взрывчатки по запаху
Совсем недавно Европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил об успешном испытании первой в мире автоматической системы дозаправки самолёта в воздухе, а теперь объявил о готовящемся тестировании устройства «электронный нос» (сниффер), который использует биологические клетки и имитирует поисковых собак для обнаружения бомб в аэропортах.
3DNews 06:53
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Технологии
IT-эксперт с помощью смартфона «скопировал» изображения реальных объектов и перенес в Photoshop
OAnews 08:02
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 02 мая в 06:38
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
Врач: После окончания изоляции россиянам придется носить маски
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Росбалт 08:00
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25