Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе государственной казначейской службы Украины.

Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство

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