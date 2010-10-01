Экономика
REGNUMБюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство
Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе государственной казначейской службы Украины.
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток-2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток-2» и рассчитывает на его завершение.
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На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Власти объяснили принципы работы цифровых пропусков в Кузбассе
Фактически, если оперативный штаб скажет, что это необходимо – каждый житель при выходе из дома должен будет оформить себе пропуск.
Вести Кузбасс вчера в 03:04
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»
Гамбург, Германия, 4 мая 2020, 14:22 — REGNUM В сети появились первые скриншоты предстоящей игры The Lord of the Rings: Gollum.
REGNUM 07:22
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
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Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая
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Комсомольская правда вчера в 19:33
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Россию обвинили в попытках украсть данные о коронавирусе у Британии
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина заявил, что американские исследовательские организации, работающие над вакцинами от нового коронавируса, могут столкнуться с кибератаками.
Рамблер 06:57
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Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
RT на русском 03:57
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Из-за коронавируса на 2 недели закрыли отделение липецкой больницы
Терапевтическое отделение продезинфицировали и закрыли на две недели на карантин.
Обозреватель Врн вчера в 11:43
Общество
«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе
Popcornnews.ru 06:00
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
Евросоюз невыгоден в условиях кризиса, считает глава МИД Польши
Комментируя сложившуюся в Европе ситуацию, вокруг пандемии коронавируса, Чапутович заявил, что «Европейский союз будет существовать, пока это будет в интересах стран-членов».
ИА Красная Весна 05:16
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Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru 02 мая в 11:18
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
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Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Хоккей
«Автомобилист» подписал призера ОИ-2018
Защитник Чарльз Геноуэй подписал контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 33-летним канадцем заключено на один год.
Матч ТВ 07:04
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Хоккей
Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
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Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями
Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Газета.Ru 07:01
Здоровье
Психиатрические больницы Украины оказались на грани закрытия — минздрав
Киев, 4 мая 2020, 12:35 — REGNUM Реформа украинской системы здравоохранения привела к тому, что психиатрические больницы страны оказались на грани закрытия.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Трамп изменил прогноз по числу жертв коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что от коронавируса в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.
Известия вчера в 23:09
Общество
Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после своего скандального высказывания о женщинах, которые столкнулись с этой проблемой.
РИА Новости вчера в 15:38