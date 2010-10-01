Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе государственной казначейской службы Украины.

Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство

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Здоровье Психиатрические больницы Украины оказались на грани закрытия — минздрав Киев, 4 мая 2020, 12:35 — REGNUM Реформа украинской системы здравоохранения привела к тому, что психиатрические больницы страны оказались на грани закрытия.

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